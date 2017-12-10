FORM.UFFICIALI: PIOLI PUNTA ANCORA SUL 4-3-3. BIRAGHI PREFERITO A MAXI, A DESTRA LAURINI
Le formazioni ufficiali di Napoli-Fiorentina, gara valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie A Tim. I viola sono chiamati a confermarsi..
Le formazioni ufficiali di Napoli-Fiorentina, gara valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie A Tim. I viola sono chiamati a confermarsi dopo la bella e convincente vittoria di domenica contro il Sassuolo mentre il Napoli si deve rialzare dopo la sconfitta subita contro la Juventus
Napoli: Reina; Allan,Mario Rui, Callejon, Jorginho, Martens, Hamsik (cap.), Zielinski, Hysaj,Koulibaly,Albiol
Panchina: Rafael, Sepe, Maggio, Scarf, Giaccherini, Maksimovic, Leandro, Chiriches, Rog, Ounas, Diawara
Fiorentina: Sportiello, Laurini, Astori (cap.), Pezzella, Biraghi, Badelj, Veretout, Simeone, Benassi, Chiesa, Thereau
Panchina: Dragowski, Milenkovic, Sanchez, Saponara, Eysseric, Maxi Olivera, Cristoforo, Lo Faso, Gil Dias, Babacar, Vitor Hugo, Bruno Gaspar