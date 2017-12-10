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FORM.UFFICIALI: PIOLI PUNTA ANCORA SUL 4-3-3. BIRAGHI PREFERITO A MAXI, A DESTRA LAURINI

Le formazioni ufficiali di Napoli-Fiorentina, gara valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie A Tim. I viola sono chiamati a confermarsi..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 dicembre 2017 13:51
FORM.UFFICIALI: PIOLI PUNTA ANCORA SUL 4-3-3. BIRAGHI PREFERITO A MAXI, A DESTRA LAURINI - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Chiesa, Eysseric, Simeone
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Chiesa, Eysseric, Simeone
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Le formazioni ufficiali di Napoli-Fiorentina, gara valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie A Tim. I viola sono chiamati a confermarsi dopo la bella e convincente vittoria di domenica contro il Sassuolo mentre il Napoli si deve rialzare dopo la sconfitta subita contro la Juventus

Napoli: Reina; Allan,Mario Rui, Callejon, Jorginho, Martens, Hamsik (cap.), Zielinski, Hysaj,Koulibaly,Albiol

Panchina: Rafael, Sepe, Maggio, Scarf, Giaccherini, Maksimovic, Leandro, Chiriches, Rog, Ounas, Diawara

Fiorentina: Sportiello, Laurini, Astori (cap.), Pezzella, Biraghi, Badelj, Veretout, Simeone, Benassi, Chiesa, Thereau

Panchina: Dragowski, Milenkovic, Sanchez, Saponara, Eysseric, Maxi Olivera, Cristoforo, Lo Faso, Gil Dias, Babacar, Vitor Hugo, Bruno Gaspar

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