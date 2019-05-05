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FORM.UFFICIALI: GIOCA HUGO, OUT CHIESA. AL SUO POSTO SIMEONE

Sono appena uscite le formazioni ufficiali di Empoli-Fiorentina, gara valida per la terzultima giornata del campionato di Serie A Tim. Queste le scelte dei due allenatori:EMPOLI (3-5-2):Dragowski; Ves...

A cura di Matteo Fabiani Matteo Fabiani
05 maggio 2019 12:25
FORM.UFFICIALI: GIOCA HUGO, OUT CHIESA. AL SUO POSTO SIMEONE - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Sono appena uscite le formazioni ufficiali di Empoli-Fiorentina, gara valida per la terzultima giornata del campionato di Serie A Tim. Queste le scelte dei due allenatori:

EMPOLI (3-5-2):Dragowski; Veseli, Silvestre, Nikolaou; Di Lorenzo, Traoré, Bennacer, Krunic, Pajac; Caputo, Farias.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Edimilson, Veretout; Muriel, Simeone, Mirallas.

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