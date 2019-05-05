FORM.UFFICIALI: GIOCA HUGO, OUT CHIESA. AL SUO POSTO SIMEONE
Sono appena uscite le formazioni ufficiali di Empoli-Fiorentina, gara valida per la terzultima giornata del campionato di Serie A Tim. Queste le scelte dei due allenatori:EMPOLI (3-5-2):Dragowski; Ves...
A cura di Matteo Fabiani
05 maggio 2019 12:25
Sono appena uscite le formazioni ufficiali di Empoli-Fiorentina, gara valida per la terzultima giornata del campionato di Serie A Tim. Queste le scelte dei due allenatori:
EMPOLI (3-5-2):Dragowski; Veseli, Silvestre, Nikolaou; Di Lorenzo, Traoré, Bennacer, Krunic, Pajac; Caputo, Farias.
FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Edimilson, Veretout; Muriel, Simeone, Mirallas.