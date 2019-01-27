FORM.UFFICIALI, HANCKO TITOLARE, MURIEL ANCORA DAL 1'. MILENKOVIC..
Le formazioni ufficiali di Chievo Verona-Fiorentina, gara valida per la 21' partita del campionato di Serie A Tim. Ecco le scelte dei due allenatori:
A cura di Redazione Labaroviola
27 gennaio 2019 11:06
CHIEVO: Sorrentino, Tomovic, Rossettini, Rigoni, Stepinski, Leris, Giaccherini, Depaoli, Pellissier (cap.), Jaroszynski, Hetemaj. A disp. Semper, Caprile, Tanasijevic, Barba, Frey, Pucciarelli, Cesar, Djordjevic, Burruchaga, Grubac, Vignato, Meggiorini. All. Di Carlo
FIORENTINA: Lafont, Laurini, Pezzella, Hugo, Hancko, Benassi, Veretout, Norgaard, Muriel, Simeone, Chiesa. A disp. Terracciano, Brancolini, Ceccherini, Eysseric, Gerson, Pjaca, Mirallas, Dabo, Diks, Thereau. All. Pioli
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