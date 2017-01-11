FORM.UFFICIALI: TATA ANCORA IN PORTA, DE MAIO PER ASTORI. BERNA E CHIESA..
Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Chievo Verona
A cura di Redazione Labaroviola
11 gennaio 2017 16:31
Questa la formazione ufficiale che a breve scenderà in campo contro il Chievo Verona nella gara valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia:
Fiorentina: Tatarusanu, De Maio, Tomovic, Olivera, Sanchez, Vecino, Badelj, Zarate, Chiesa, Bernardeschi. All. Sousa (Lezzerini, Satalino, Diks, Salcedo, Milic, Valero, Cristoforo, Tello, Toledo, Hagi, Ilicic, Babacar)
Chievo: Sorrentino, Cesar, Spolli, Gobbi, De Guzman, Radovanovic, Izco, Castro, Bastien, Inglese, Floro Flores. All. Maran (Bressan, Contente, Dainelli, Gamberini, Frey, Costa, Birsa, Vignato, Pellissier, Meggiorini, De Paoli, Kiyine, De Paoli)