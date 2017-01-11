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FORM.UFFICIALI: TATA ANCORA IN PORTA, DE MAIO PER ASTORI. BERNA E CHIESA..

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Chievo Verona

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 gennaio 2017 16:31
FORM.UFFICIALI: TATA ANCORA IN PORTA, DE MAIO PER ASTORI. BERNA E CHIESA.. - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Questa la formazione ufficiale che a breve scenderà in campo contro il Chievo Verona nella gara valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia:

Fiorentina: Tatarusanu, De Maio, Tomovic, Olivera, Sanchez, Vecino, Badelj, Zarate, Chiesa, Bernardeschi. All. Sousa (Lezzerini, Satalino, Diks, Salcedo, Milic, Valero, Cristoforo, Tello, Toledo, Hagi, Ilicic, Babacar)

Chievo: Sorrentino, Cesar, Spolli, Gobbi, De Guzman, Radovanovic, Izco, Castro, Bastien, Inglese, Floro Flores. All. Maran (Bressan, Contente, Dainelli, Gamberini, Frey, Costa, Birsa, Vignato, Pellissier, Meggiorini, De Paoli, Kiyine, De Paoli)

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