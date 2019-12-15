FORM.UFFICIALI: VLAHOVIC OUT, GIOCA BOATENG. CHIESA TITOLARE..
Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Inter, gara valida per la 17' giornata di Serie A
A cura di Redazione Labaroviola
15 dicembre 2019 20:33
Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Inter, gara valida per la 17' giornata di Serie A Tim. Queste le scelte dei due allenatori:
Fiorentina: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Boateng, Chiesa. All. Montella.
Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Vecino, Brozovic, B. Valero, Biraghi; Lautaro, Lukaku. All. Conte.