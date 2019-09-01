FORM.UFFICIALI: DAVANTI CON BOATENG, A SINISTRA RANIERI. SOTTIL..
Le formazioni ufficiali di Genoa-Fiorentina, gara valida per la seconda giornata del campionato di Serie A Tim
A cura di Redazione Labaroviola
01 settembre 2019 20:25
Le formazioni ufficiali di Genoa-Fiorentina, gara valida per la seconda giornata del campionato di Serie A Tim. Queste le due squadre titolari scelte dagli allenatori:
Genoa: da uscire
FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Ranieri; Pulgar, Badelj, Castrovilli; Sottil, Boateng, Chiesa.