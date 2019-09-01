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FORM.UFFICIALI: DAVANTI CON BOATENG, A SINISTRA RANIERI. SOTTIL..

Le formazioni ufficiali di Genoa-Fiorentina, gara valida per la seconda giornata del campionato di Serie A Tim

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 settembre 2019 20:25
FORM.UFFICIALI: DAVANTI CON BOATENG, A SINISTRA RANIERI. SOTTIL.. -
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Le formazioni ufficiali di Genoa-Fiorentina, gara valida per la seconda giornata del campionato di Serie A Tim. Queste le due squadre titolari scelte dagli allenatori:

Genoa: da uscire

FIORENTINA (4-3-3):  Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Ranieri; Pulgar, Badelj, Castrovilli; Sottil, Boateng, Chiesa.

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