FORM.UFFICIALI: PRIMA PER MIRALLAS, BIRAGHI TERZINO. A CENTROCAMPO..
Le formazioni ufficiali di Inter-Fiorentina, fara valida per la sesta di campionato. Torna Eysseric dal primo, Biraghi in difesa.
A cura di Redazione Labaroviola
25 settembre 2018 19:41
Le formazioni ufficiali di Inter-Fiorentina, gara valida per la sesta giornata di Serie A Tim:
INTER: Handanovic, De Vrij, Vecino, Icardi, Nainggolan, Asamoah, D’Ambrosio, Skriniar, Perisic, Brozovic, Candreva. A disp. Padelli, Gagliardini, Lautaro Martinez, Keita, Ranocchia, Joao Mario, Politano, Borja Valero, Dalbert. All. Spalletti
FIORENTINA: Lafont, Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi, Benassi, Veretout, Fernandes, Mirallas, Simeone, Chiesa. A disp. Dragowski, Laurini, Ceccherini, Norgaard, Eysseric, Gerson, Pjaca, Dabo, Hancko, Vlahovic, Diks, Thereau. All. Pioli