FORM.UFFICIALI, DABO IN MEZZO, LAURINI A DESTRA. CHIESA CAPITANO
Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Milan, gara valida per la terzultima partita del campionato di serie A tim. Queste le scelte dei due allenatori
A cura di Redazione Labaroviola
11 maggio 2019 20:14
Fiorentina (4-3-3): Lafont; Laurini, Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Fernandes, Dabo; Mirallas, Muriel, Chiesa. A disposizione: Terracciano, Brancolini, Antzoulas, Ceccherini, Ferrarini, Hancko, Norgaard, Gerson, Koffi, Montiel, Simeone, Vlahovic. Allenatore: Vincenzo Montella.
Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini. A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Zapata, Conti, Laxalt, Bertolacci, Mauri, Castillejo, Cutrone. Allenatore: Gennaro Gattuso.