FORM.UFFICIALI, TORNA MIRALLAS DAL 1', SORPRESA NORGAARD A CENTROCAMPO
Le formazioni ufficiali di Genoa-Fiorentina, gara valida per la 19' giornata del campionato di Serie A Tim. Ecco le scelte dei due allenatori:
A cura di Redazione Labaroviola
29 dicembre 2018 13:33
Genoa: Radu, Criscito, Romulo,Piatek, Kouame', Biraschi, Romero, Rolon, Lazovic, Bassa, Hiljemark. All.Prandelli (Marchetti, Vodisek, Spolli, Lopez, Dalmonte, De Almeida, Lakevic, Favilli, Omeonga, Miguel Veloso, Zukanovic)
Fiorentina: Lafont Laurini Biraghi Milenkovic Norgaard Simeone Mirallas Veretout Pezzella Chiesa Fernandes All.Pioli (Brancolini Dragowski Ceccherini Pjaca Dabo Hancko Montiel Sottil Benassi Graiciar Vlahovic)