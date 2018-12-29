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FORM.UFFICIALI, TORNA MIRALLAS DAL 1', SORPRESA NORGAARD A CENTROCAMPO

Le formazioni ufficiali di Genoa-Fiorentina, gara valida per la 19' giornata del campionato di Serie A Tim. Ecco le scelte dei due allenatori:

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 dicembre 2018 13:33
FORM.UFFICIALI, TORNA MIRALLAS DAL 1', SORPRESA NORGAARD A CENTROCAMPO - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Mirallas
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Mirallas
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Genoa: Radu, Criscito, Romulo,Piatek, Kouame', Biraschi, Romero, Rolon, Lazovic, Bassa, Hiljemark. All.Prandelli (Marchetti, Vodisek, Spolli, Lopez, Dalmonte, De Almeida, Lakevic, Favilli, Omeonga, Miguel Veloso, Zukanovic)

Fiorentina: Lafont Laurini Biraghi Milenkovic Norgaard Simeone Mirallas Veretout Pezzella Chiesa Fernandes All.Pioli (Brancolini Dragowski Ceccherini Pjaca Dabo Hancko Montiel Sottil Benassi Graiciar Vlahovic)

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