FORM.UFFICIALI: GUIDI CONFERMA SQUADRA ANTI-JUVE, AL POSTO DI BARONI...

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Le formazioni ufficiali della finale di campionato primavera tra Fiorentina-Inter..
A cura di Redazione Labaroviola
11 giugno 2017 17:06
Le formazioni di Fiorentina-Inter, finale di campionato primavera:
FIORENTINA (4-3-3): Cerofolini; Mosti, Chrzanowski, Illanes, Pinto; Castrovilli, Diakhaté, Trovato; Sottil, Mlakar, Perez.
INTER: Di Gregorio, Cagnano, Carraro, Gravillon, Vanheusden, Emmers, Pinamonti, Mattioli, Awlja, Rover, Vindel.