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FORM.UFFICIALI: EYSSERIC NEL TRIDENTE OFFENSIVO, A CENTROCAMPO..

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Chievo, seconda giornata del campionata di Serie A Tim e prima gara casalinga dei viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 agosto 2018 19:16
FORM.UFFICIALI: EYSSERIC NEL TRIDENTE OFFENSIVO, A CENTROCAMPO.. - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa e Simeone
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa e Simeone
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Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Chievo, seconda giornata di Serie A e prima partita casalinga dei viola

FIORENTINA: Lafont, Milenkovic, Hugo, Pezzella, Biraghi, Fernandes Edimilson, Benassi, Gerson, Chiesa, Eysseric, Simeone. A disp. Ghidotti, Dragowski, Laurini, Ceccherini, Norgaard, Pjaca ,Dabo, Hancko, Montiel, Vlahovic, Diks. All. Pioli

CHIEVO: Seculin, Rigoni, Radovanovic, Stepinski, Rossettini, Giaccherini, Birsa, DePaoli, Cacciatore, Tomovic, Hetemaj. A disposizione. Semper, Caprile, Barba, Pucciarelli, Leris, Kiyinie, Bani, Dordevic, Obi, Pellissier, Jaroszynski, Meggiorini. All. D’Anna

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