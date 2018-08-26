FORM.UFFICIALI: EYSSERIC NEL TRIDENTE OFFENSIVO, A CENTROCAMPO..
Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Chievo, seconda giornata del campionata di Serie A Tim e prima gara casalinga dei viola
Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Chievo, seconda giornata di Serie A e prima partita casalinga dei viola
FIORENTINA: Lafont, Milenkovic, Hugo, Pezzella, Biraghi, Fernandes Edimilson, Benassi, Gerson, Chiesa, Eysseric, Simeone. A disp. Ghidotti, Dragowski, Laurini, Ceccherini, Norgaard, Pjaca ,Dabo, Hancko, Montiel, Vlahovic, Diks. All. Pioli
CHIEVO: Seculin, Rigoni, Radovanovic, Stepinski, Rossettini, Giaccherini, Birsa, DePaoli, Cacciatore, Tomovic, Hetemaj. A disposizione. Semper, Caprile, Barba, Pucciarelli, Leris, Kiyinie, Bani, Dordevic, Obi, Pellissier, Jaroszynski, Meggiorini. All. D’Anna