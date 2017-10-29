FORM. UFFICIALI: PIOLI NON CAMBIA NULLA. ANCORA SIMEONE, EYSSERIC PER THEREAU..
Crotone: Cordaz; Sampirisi, Simic, Ceccherini, Pavlovic; Nalini, Barberis, Mandragora, Stoian; Budimir, Trotta. All: Nicola Fiorentina: Sportiello; Laurini, Pezzella, Astori, Biraghi; Veretout, Badelj, Benassi; Chiesa, Simeone, Eysseric. All: Piol
A cura di Redazione Labaroviola
29 ottobre 2017 13:41
Le formazioni ufficiali di Crotone-Fiorentina:
Crotone: Cordaz; Sampirisi, Simic, Ceccherini, Pavlovic; Nalini, Barberis, Mandragora, Stoian; Budimir, Trotta. All: Nicola
Fiorentina: Sportiello; Laurini, Pezzella, Astori, Biraghi; Veretout, Badelj, Benassi; Chiesa, Simeone, Eysseric. All: Piol