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FORM. UFFICIALI: PIOLI NON CAMBIA NULLA. ANCORA SIMEONE, EYSSERIC PER THEREAU..

Crotone: Cordaz; Sampirisi, Simic, Ceccherini, Pavlovic; Nalini, Barberis, Mandragora, Stoian; Budimir, Trotta. All: Nicola Fiorentina: Sportiello; Laurini, Pezzella, Astori, Biraghi; Veretout, Badelj, Benassi; Chiesa, Simeone, Eysseric. All: Piol

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 ottobre 2017 13:41
FORM. UFFICIALI: PIOLI NON CAMBIA NULLA. ANCORA SIMEONE, EYSSERIC PER THEREAU.. - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Chiesa, Eysseric, Simeone
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Chiesa, Eysseric, Simeone
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Le formazioni ufficiali di Crotone-Fiorentina:

Crotone: Cordaz; Sampirisi, Simic, Ceccherini, Pavlovic; Nalini, Barberis, Mandragora, Stoian; Budimir, Trotta. All: Nicola

Fiorentina: Sportiello; Laurini, Pezzella, Astori, Biraghi; Veretout, Badelj, Benassi; Chiesa, Simeone, Eysseric. All: Piol

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