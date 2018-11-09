FORM.UFFICIALI: PJACA TORNA TITOLARE, GERSON A CENTROCAMPO
Le formazioni ufficiali di Frosinone-Fiorentina, anticipo della dodicesima giornata di Serie A Tim. Queste le scelte dei due allenatori:
A cura di Redazione Labaroviola
09 novembre 2018 19:06
Fiorentina: Lafont, Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi, Benassi, Veretout, Gerson, Pjaca, Chiesa, Simeone. All. Pioli.
Frosinone: Sportiello, Goldaniga, Ariaudo, Capuano, Zampano, Chibsah, Maiello, Beghetto, Vloet, Campbell, Ciofani. All. Moreno Longo.