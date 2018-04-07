FORM.UFFICIALI: LAURINI A DESTRA, CONFERMATO DABO. C'È EYSSERIC
Le formazioni ufficiali di Roma-Fiorentina. A destra confermato Laurini, Dabo a centrocampo. Sarà Eysseric a sostituire Chiesa
A cura di Redazione Labaroviola
07 aprile 2018 16:46
Le formazioni ufficiale di Roma-Fiorentina:
Roma: Alisson; Nainggolan(cap) Juan Jesus, Strootman,Dzeko, Fazio, Gonalons, Defrel, Bruno Peres, Manolas, El Shaarawy
Panchina: Lobont, Skorupski, Pellegrini, Kolarov, Capradossi, Schick, De Rossi, Florenzi, Gerson, Silva
Fiorentina: Sportiello, Laurini, Biraghi, Saponara, Simeone, Eysseric,Dabo, Veretout, Pezzella (cap), Benassi, Vitor Hugo
Panchina: Dragowski, Cerofolini, Milenkovic, Falcinelli, Maxi Olivera, Cristoforo, Sottil, Lo Faso, Gil Dias, Hristov, Bruno Gaspar