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FORM.UFFICIALI: BABACAR DAVANTI, SPORTIELLO IN PORTA. IN DIFESA...

Le formazioni ufficiali di Pescara-Fiorentina, gara di recupero della diciannovesima giornata del campionato di Serie A Tim..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 febbraio 2017 19:40
FORM.UFFICIALI: BABACAR DAVANTI, SPORTIELLO IN PORTA. IN DIFESA... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Foto Fiorenzo Sernacchioli, Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Foto Fiorenzo Sernacchioli, Copyright Labaroviola.com
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Le formazioni ufficiali di Pescara-Fiorentina, gara di recupero della diciannovesima giornata.

Pescara: Bizzarri, Biraghi, Zampano, Bruno, Memushaj (cap.), Crescenzi, Caprari, Stendardo, Gyomber, Bahebeck, Benali

Panchina: Fiorillo, Pepe, Kastanos, Brugman, Cerri, Maloku, Delli Carri, Mitrita, Muric, Cubas

Fiorentina: Sportiello, De Maio, Tomovic, Sanchez, Maxi, Badelj, Vecino, Tello, Babacar, Ilicic, Borja Valero

Panchina: Satalino, Cerofolini, Salcedo, Cristoforo, Maistro, Hagi, Chiesa, Baroni, Milic, Mlakar

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