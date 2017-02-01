FORM.UFFICIALI: BABACAR DAVANTI, SPORTIELLO IN PORTA. IN DIFESA...
Le formazioni ufficiali di Pescara-Fiorentina, gara di recupero della diciannovesima giornata del campionato di Serie A Tim..
A cura di Redazione Labaroviola
01 febbraio 2017 19:40
Le formazioni ufficiali di Pescara-Fiorentina, gara di recupero della diciannovesima giornata.
Pescara: Bizzarri, Biraghi, Zampano, Bruno, Memushaj (cap.), Crescenzi, Caprari, Stendardo, Gyomber, Bahebeck, Benali
Panchina: Fiorillo, Pepe, Kastanos, Brugman, Cerri, Maloku, Delli Carri, Mitrita, Muric, Cubas
Fiorentina: Sportiello, De Maio, Tomovic, Sanchez, Maxi, Badelj, Vecino, Tello, Babacar, Ilicic, Borja Valero
Panchina: Satalino, Cerofolini, Salcedo, Cristoforo, Maistro, Hagi, Chiesa, Baroni, Milic, Mlakar