FORM.UFFICIALI: VERETOUT TORNA A CENTROCAMPO, EDIMILSON IN E GERSON OUT
Le formazioni ufficiali di Milan-Fiorentina, gara valida per la 17' giornata di campionato Serie A Tim. Ecco le scelte degli allenatori:
A cura di Redazione Labaroviola
22 dicembre 2018 13:29
MILAN: Donnarumma, Calabria, José Mauri, Castillejo, Suso, Higuain, Calhanoglu, Romagnoli (cap.), Zapata, Abate, Rodriguez. Panchina: Reina, Donnarumma, Conti, Montolivo, Musacchio, Cutrone, Halilovic, Laxalt, Brescianini, Tsadjout
FIORENTINA: Lafont, Biraghi, Milenkovic, Simeone, Mirallas, Veretout, Pezzella (cap.), Benassi, Chiesa, Edimilson, Vitor Hugo. Panchina: Dragowski, Laurini, Ceccherini, Norgaard, Eysseric, Gerson, Pjaca, Dabo, Maxi Olivera, Hancko, Vlahovic, Thereau