FORM.UFFICIALI: È RIVOLUZIONE CON SIMEONE E CHIESA IN PANCHINA. LAURINI..
Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Fiorentina, gara valida per la 15' giornata di Serie A Tim. È rivoluzione totale da parte di Stefano Pioli
A cura di Redazione Labaroviola
09 dicembre 2018 11:01
Fiorentina (4-3-3): Lafont; Laurini, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Benassi, Veretout, Fernandes; Gerson, Vlahovic, Pjaca. All: Pioli
Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Marlon, Ferrari, Rogerio; Duncan, Sensi, Bourabia; Berardi, Babacar, Di Francesco. All: De Zerbi