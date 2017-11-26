FORM. UFFICIALI: BIRAGHI TORNA A SINISTRA, NEL MEZZO BADELJ. SIMEONE..
Le formazioni ufficiali di Lazio-Fiorentina, gara valida per la 14' giornata di Serie A Tim. I viola non vincono in campionato da 3 partite..
A cura di Redazione Labaroviola
26 novembre 2017 16:50
Le formazioni ufficiali di Lazio-Fiorentina, gara valida per la 14' giornata di Serie A Tim. I viola non vincono in campionato da 3 partite mentre i biancocelesti vogliono riscattare la brutta sconfitta nel derby.
Fiorentina: Sportiello, Laurini, Astori, Pezzella, Biraghi, Badelj, Veretout, Benassi, Chiesa, Thereau, Simeone.
Lazio: da rilasciare