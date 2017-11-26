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FORM. UFFICIALI: BIRAGHI TORNA A SINISTRA, NEL MEZZO BADELJ. SIMEONE..

Le formazioni ufficiali di Lazio-Fiorentina, gara valida per la 14' giornata di Serie A Tim. I viola non vincono in campionato da 3 partite..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 novembre 2017 16:50
FORM. UFFICIALI: BIRAGHI TORNA A SINISTRA, NEL MEZZO BADELJ. SIMEONE.. - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Benassi, Chiesa, Simeone, Eysseric
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Benassi, Chiesa, Simeone, Eysseric
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Le formazioni ufficiali di Lazio-Fiorentina, gara valida per la 14' giornata di Serie A Tim. I viola non vincono in campionato da 3 partite mentre i biancocelesti vogliono riscattare la brutta sconfitta nel derby.

Fiorentina: Sportiello, Laurini, Astori, Pezzella, Biraghi, Badelj, Veretout, Benassi, Chiesa, Thereau, Simeone.

 

Lazio: da rilasciare

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