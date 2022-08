Barone svela: “Vogliamo portare la Fiorentina in Grecia durante la sosta Mondiale”

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha così parlato ai microfoni di Cosmote TV: “Conference? Sono partite importanti, vogliamo qualificarci. Affrontiamo una stagione importante dopo tanti investimenti, Commisso ha messo oltre 100 milioni. Sulla carta abbiamo una bella rosa e crediamo molto in noi. C’è tanto calcio da giocare ed una tifoseria importante. Dobbiamo stare attenti a quello che facciamo, per i diritti di calcio in Grecia ne stiamo parlando. Mi piacerebbe portare la squadra qui per allenarsi durante la sosta di novembre. Giocatore preferito? Non è giusto andare sui singoli, ne abbiamo cambiati tanti in questi anni. Guardiamo con Pradè calciatori di tutto il mondo, Grecia compresa”.

