Labaro Viola

Sky Sport, il difensore Antzoulas ex Fiorentina primavera è a un passo dalla Sampdoria

Secondo Sky Sport, il difensore centrale Antzoulas ex della primavera viola è vicino alla Sampdoria. Non era stato riscatto dopo l'esperienza alla Fiorentina dall'Asteras Tripolis.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 agosto 2019 08:51
Sky Sport, il difensore Antzoulas ex Fiorentina primavera è a un passo dalla Sampdoria -
News
Sampdoria
Grecia
Antzoulas
Condividi

Secondo Sky Sport, il difensore centrale Antzoulas ex della primavera viola è vicino alla Sampdoria. Non era stato riscatto dopo l'esperienza alla Fiorentina dall'Asteras Tripolis.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok