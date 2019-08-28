Sky Sport, il difensore Antzoulas ex Fiorentina primavera è a un passo dalla Sampdoria
Secondo Sky Sport, il difensore centrale Antzoulas ex della primavera viola è vicino alla Sampdoria. Non era stato riscatto dopo l'esperienza alla Fiorentina dall'Asteras Tripolis.
A cura di Redazione Labaroviola
28 agosto 2019 08:51
Secondo Sky Sport, il difensore centrale Antzoulas ex della primavera viola è vicino alla Sampdoria. Non era stato riscatto dopo l'esperienza alla Fiorentina dall'Asteras Tripolis.