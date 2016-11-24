Invasione ellenica a Firenze. 1200 greci attesi al Franchi, 200 di vicinanza anarchica..
1200 tifosi del Paok, 200 dei quali vicini agli ambienti anarchici. Arrivato il divieto di vendita di alcolici in città mentre le forze dell'ordine presidieranno il centro e lo stadio..
Saranno circa 1200 i tifosi del Paok Salonicco attesi stasera al Franchi per vedere la partita d'Europa League contro la Fiorentina. Tra questi, 200 ultras vicini agli ambienti anarchici. I greci arriveranno in maggioranza a bordo di pullman, che verranno scortati allo stadio dalla polizia. Alcuni tifosi sono già arrivati in città nella serata di ieri. Disposto dal comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica il divieto di vendita di alcolici da asporto a Campo di Marte e nel centro storico, viali compresi, fino alle 3 della notte tra giovedì 24 e venerdì 25 novembre. C'è stato inoltre un tavolo tecnico degli addetti all’ordine pubblico in questura: città divisa in due macrosettori di controllo, in centro e nei pressi dello stadio. Le forza dell'ordine monitoreranno le principali piazze del centro storico e i cancelli del Franchi durante l'apertura dello stadio.