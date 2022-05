L’ex Fiorentina Benalouane senza freni: “Vincere nuovamente contro il PAOK è meglio che fare sesso”

Yohan Benalouane, difensore tunisino oggi 35 anni, ha vestito in Italia le maglie di Cesena, Parma, Atalanta e Fiorentina. Adesso gioca a Salonicco, all’Aris, dove la sua squadra ha vinto ieri 1-0 il derby del girone playoff contro il Paok.

Due i post tosti su Instagram di Benalouane. Il primo: “Battere il Paok è meglio che fare sesso”. E subito dopo: “E adesso ditemi, dopo 3 vittorie e 1 pareggio per noi in questa stagione, chi comanda in questa città…?”. Lo riporta Derby Derby Derby

