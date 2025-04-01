Dalla Grecia: Fiorentina su Konstantelias del PAOK. Il calciatore vuole lasciare il club a giugno

Il calciomercato non dorme mai. E Secondo quanto riportato dal sito specializzato in notizie sul PAOK Salonicco, ForzaOnline.gr, la Fiorentina è molto interessata a Giannis Konstantelias, centrocampis...

Il calciomercato non dorme mai. E Secondo quanto riportato dal sito specializzato in notizie sul PAOK Salonicco, ForzaOnline.gr, la Fiorentina è molto interessata a Giannis Konstantelias, centrocampista greco classe 2003. Il giocatore, in gol anche con la Nazionale nell'ultima partita della Grecia, è stato seguito da alcuni osservatori viola proprio in occasione della sfida in Scozia. Il club viola - si legge - è sulle tracce del giocatore ormai da diversi mesi, con lo stesso Konstantelias che avrebbe già espresso la volontà di proseguire la carriera altrove e di salire di livello nel corso della prossima estate.