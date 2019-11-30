La Fiorentina su due talenti ellenici: Tsimikas dell'Olympiakos e Giannoulis del Paok

Secondo quanto scrive SporTime la Fiorentina ha inviato dei suoi osservatori in Grecia per visionare nel match tra l'Olympiakos ed il Paok Salonicco due talenti greci ovvero Konstantinos Tsimikas e Di...

Secondo quanto scrive SporTime la Fiorentina ha inviato dei suoi osservatori in Grecia per visionare nel match tra l'Olympiakos ed il Paok Salonicco due talenti greci ovvero Konstantinos Tsimikas e Dimitrios Giannoulis. Tutti e due sono terzini. Sui due calciatori già nel giro della Nazionale maggiore ci sono anche altri club tra i quale Nizza, Rennes e Celtic.