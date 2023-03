Osservatori della Fiorentina ieri in Grecia per osservare Koulierakis, difensore centrale classe 2003

Vittoria di grande importanza ieri per il PAOK Salonicco in casa dell’Aris nello scontro diretto che ha consentito agli ospiti di consolidare il quarto posto in classifica. Secondo quanto raccolto da TuttomercatoWeb.com, presente allo stadio anche la Fiorentina, che ha voluto visionare da vicino con un osservatore del club il difensore centrale classe 2003 Konstantinos Koulierakis.

