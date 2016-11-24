Fiorentina-Paok 1-2 al 45': la viola sbanda, ma si riprende

Primo tempo scoppiettante tra Fiorentina e Paok Salonicco. Pronti via ed al 5' gli ospiti passano: erroraccio di Lezzerini, che respinge goffamente una botta da fuori di Campos e poi si fa beffare sot...

Primo tempo scoppiettante tra Fiorentina e Paok Salonicco. Pronti via ed al 5' gli ospiti passano: erroraccio di Lezzerini, che respinge goffamente una botta da fuori di Campos e poi si fa beffare sotto le gambe da Shakhov, da sotto misura. Greci indemoniati: due minuti dopo Rodrigues centra il palo con un siluro, a Lezze fermo. Fiorentina annichilita. La reazione arriva solo al 19' con una conclusione di Bernardeschi che si infrange prima sulla traversa e poi sul palo. Al 21' lo stesso dieci serve Cristoforo che colpisce a botta sicura: traversa e pallone che sembra rimbalzare oltre la linea. La viola si riprende e Badelj fallisce da sotto misura il pari. Poi doccia gelata, con la ripartenza mortifera di Rodrigues che serve Campos, per lo 0 a 2. Al 32' però Berna riaccende le speranze, con un bolide da fuori su imbeccata di Babacar.