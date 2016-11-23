Convocati per il Paok: Tomovic out, Sousa verso i tre difensori
Paulo Sousa ha diramato la lista dei giocatori convocati per la sfida di Europa League in programma domani sera al Franchi, tra Fiorentina e Paok Salonicco. Ecco i nomi: Astori Davide, Badelj Milan, B...
Paulo Sousa ha diramato la lista dei giocatori convocati per la sfida di Europa League in programma domani sera al Franchi, tra Fiorentina e Paok Salonicco. Ecco i nomi: Astori Davide, Badelj Milan, Bernardeschi Federico, Chiesa Federico, Cristoforo Sebastian Carlos, De Maio Sebastien, Dragowski Bartlomiej, Ilicic Josip, Kalinic Nikola, Khouma Elhadji Babacar, Lezzerini Luca, Milic Hrvoje, Olivera De Andrea Maxmiliano Martin, Rodriguez Prado Gonzalo Javier, Salcedo Hernandez Carlos Joel, Sanchez Carlos, Tatarusanu Anton Ciprian, Tello Cristian Herrera, Toledo Hernan Dario, Valero Iglesias Borja, Vecino Falero Matias, Zarate Mauro.
Stante dunque l'assenza di Tomovic, Sousa dovrà pensare a come ovviare, magari disponendosi a 3 dietro con Gonzalo, Salcedo e Astori e magari regalando una chance, anche a gara in corso, a De Maio.