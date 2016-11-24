Labaro Viola

FORMAZIONE UFF: LEZZERINI IN PORTA, FUORI BORJA E ILICIC. GIOCA BABACAR

Diramata la formazione della Fiorentina per la partita in programma alle 19 allo stadio Artemio Franchi di Firemze per la quinta gara di Europa League. Questa la formazione scelta da Paulo SousaFioren...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 novembre 2016 17:52
FORMAZIONE UFF: LEZZERINI IN PORTA, FUORI BORJA E ILICIC. GIOCA BABACAR -
News
Fiorentina
Formazione Ufficiale
Primo Piano
Europa League
Paok
Condividi

Diramata la formazione della Fiorentina per la partita in programma alle 19 allo stadio Artemio Franchi di Firemze per la quinta gara di Europa League. Questa la formazione scelta da Paulo Sousa

Fiorentina (4-2-3-1) Lezzerini, Tomovic, Gonzalo, Astori, Milic, Vecino, Badelj, Tello, Cristoforo, Bernardeschi, Babacar

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok