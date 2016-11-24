FORMAZIONE UFF: LEZZERINI IN PORTA, FUORI BORJA E ILICIC. GIOCA BABACAR
Diramata la formazione della Fiorentina per la partita in programma alle 19 allo stadio Artemio Franchi di Firemze per la quinta gara di Europa League. Questa la formazione scelta da Paulo SousaFioren...
A cura di Redazione Labaroviola
24 novembre 2016 17:52
Diramata la formazione della Fiorentina per la partita in programma alle 19 allo stadio Artemio Franchi di Firemze per la quinta gara di Europa League. Questa la formazione scelta da Paulo Sousa
Fiorentina (4-2-3-1) Lezzerini, Tomovic, Gonzalo, Astori, Milic, Vecino, Badelj, Tello, Cristoforo, Bernardeschi, Babacar