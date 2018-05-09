VIDEO: Festa promozione a Norimberga con l'inno della Juve. "Colpa" di un difensore

L'inno della Juventus cantato dai giocatori del Norimberga durante i festeggiamenti per la promozione in Bundesliga. Proprio così, come si può vedere dal video postato su Facebook, dal club : il difen...

L'inno della Juventus cantato dai giocatori del Norimberga durante i festeggiamenti per la promozione in Bundesliga. Proprio così, come si può vedere dal video postato su Facebook, dal club : il difensore Enrico Valentini, tedesco di origini italiane, è un tifoso bianconero e ha trasmesso la propria passione ai compagni squadra...

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