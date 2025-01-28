Pedullà: "Bondo obiettivo principale per il centrocampo, il giocatore spinge per ritrovare Palladino"

Il francese gradirebbe molto il trasferimento a Firenze. Piace la piazza e ritroverebbe l'allenatore che lo ha lanciato a Monza

La Fiorentina continua a muoversi con decisione sul mercato e, nelle ultime ore, il nome di Warren Bondo come anticipato ieri e ribadito questa sera da Alfredo Pedullà è diventato una priorità per il centrocampo viola. Il giovane talento del Monza, classe 2003, ha mostrato di apprezzare molto la possibilità di trasferirsi a Firenze, affascinato dal progetto tecnico della squadra viola e dall’opportunità di crescere sotto la guida di Raffaele Palladino.

Tuttavia, per concretizzare il trasferimento, la Fiorentina dovrà trovare un accordo definitivo con il Monza. Palladino, conosce bene il centrocampista e ne apprezza le qualità tecniche e tattiche, motivo per cui vorrebbe chiudere rapidamente.

Le prossime ore potrebbero risultare decisive per definire il futuro di Warren Bondo, e scoprire se il giovane talento francese potrà vestire presto la maglia viola.

Di Marzio: “Respinti 20 milioni per Comuzzo, nuovo tentativo del Napoli per Pongracic”

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