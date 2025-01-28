Di Marzio: "Respinti 20 milioni per Comuzzo, nuovo tentativo del Napoli per Pongracic"

Secondo Di Marzio gli azzurri alla ricerca di un centrale sul mercato vorrebbero pescare in casa Fiorentina. No viola anche per il croato

Saranno ultimi giorni di mercato intensi per il Napoli, che dovrà risolvere le situazioni legate al sostituto di Kvaratskhelia e al difensore centrale.

Per quanto riguarda la retroguardia, in particolare, gli azzurri continuano a seguire Pongracic e Comuzzo della Fiorentina.

Ci sono stati nuovi contatti con la viola per Pongracic, mentre è stato fatto un nuovo tentativo per il centrale azzurro. Manna e De Laurentiis sarebbero pronti a chiudere già a gennaio facendo un investimento, ma i toscani non aprono alla sua partenza.

Negli scorsi giorni il club di Commisso ha già respinto un’offerta da 20 milioni di euro per il suo cartellino.

Lo riporta gianlucadimarzio.com

Pedullà: “In assenza di ulteriori offerte a titolo definitivo il destino di Kouamé sarà ad Empoli”

https://www.labaroviola.com/pedulla-in-assenza-di-ulteriori-offerte-a-titolo-definitivo-il-destino-di-kouame-sara-ad-empoli/286587/