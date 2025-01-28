Pedullà: "In assenza di ulteriori offerte a titolo definitivo il destino di Kouamé sarà ad Empoli"

Secondo Pedullà la pista che porterebbe l'ivoriano ad Empoli è quella più concreta. In queste ore ulteriori passi avanti nella trattativa

La trattativa tra Kouamé e l’Empoli sembra procedere a passo spedito. In serata secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà si sono registrati ulteriori contatti positivi tra le parti, segnale ulteriore di un interesse concreto del club toscano per l’attaccante della Fiorentina. L'Empoli continua a lavorare per chiudere l'affare, consapevole del valore del giocatore e della necessità di rinforzare il reparto offensivo in questa finestra di mercato.

La Fiorentina, resta aperta a valutare eventuali proposte a titolo definitivo, specialmente se si trattasse di un’offerta importante e vantaggiosa ma al momento, questa eventualità appare remota. L'Empoli lavorerebbe su una formula di prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza degli azzurri.

I colloqui proseguono con ottimismo, e le prossime ore potrebbero risultare decisive per il futuro dell'ivoriano.

Tmw scrive: “La Fiorentina con Tzimas gioca d’anticipo, la clausola di Kean non lascia tranquilli”

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