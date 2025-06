Tuttosport: “Ipotesi Bondo in prestito alla Fiorentina: il Milan ha speso 12 milioni per lui”

Per la Fiorentina torna di moda l’idea Warren Bondo. Il centrocampista oggi al Milan (arrivato a gennaio dal Monza) interessi anche alla squadra viola. Con Conceiçao non ha trovato molto spazio e Allegri lo valuterà, ma la sensazione è che possa andare a giocare in prestito. I rossoneri hanno speso 12 milioni e nel complesso crede alle sue qualità e ai margini di crescita che ha a disposizione. Per questo potrebbe ulteriormente crescere altrove.

Ha chiesto informazioni soprattutto il Torino, che sta costruendo un centrocampo giovane con Casadei e Gineitis, ma ci sono anche Genoa, Bologna e appunto Fiorentina. I viola e i felsinei, rispetto alla concorrenza, possono offrire anche il palcoscenico europeo. Lo scrive Tuttosport.