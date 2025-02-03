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Pedullà: "Nuovi dialoghi tra Fiorentina e Monza per Bondo, ma i viola aspettano sviluppi per Fagioli"

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha dato aggiornamenti sulle ultime ore di mercato in casa Fiorentina, il club viola è a caccia di un centrocampista. Infatti come rivela...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 febbraio 2025 11:18
Pedullà: "Nuovi dialoghi tra Fiorentina e Monza per Bondo, ma i viola aspettano sviluppi per Fagioli" -
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Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha dato aggiornamenti sulle ultime ore di mercato in casa Fiorentina, il club viola è a caccia di un centrocampista. Infatti come rivelato da Pedullà con un tweet sul suo profio X il club viola ha iniziato nuovi dialoghi con il Monza per Warren Bondo, il calciatore ha dato già il suo gradimento totale al trasferimento ma i dirigenti viola non hanno ancora chiuso la trattativa.

Infatti secondo Pedullà la Fiorentina sta aspettando di capire quali saranno gli sviluppi per Fagioli in queste ultime ore e se riusciranno a convincere la Juventus a cedere il centrocampista. Vedremo quale sarà l'ultimo rinforzo in casa viola

INTRECCIO FAGIOLI KONE

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