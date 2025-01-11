Corriere dello Sport: “Fiorentina su Bondo ma servono 15 milioni, può spingere per lasciare Monza”

Al Viola Park è stato fatto un primo approccio

Dopo il passaggio estivo di Raffaele Palladino, l'asse tra Monza e Firenze si è fatto sempre più caldo. Le due squadre, avversarie lunedì prossimo in campionato starebbero dialogando per un centrocampista: Warren Bondo. Il classe 2003, già obiettivo estivo della Fiorentina, ha un contratto firmato lo scorso febbraio con scadenza nel 2027 e sarebbe intenzionato a spingere per una partenza anticipata.

Per questo motivo, al Viola Park è stato fatto un primo approccio. L'ostacolo è ovviamente il prezzo elevato di 15 milioni, anche se dalla Brianza fanno sapere che la cifra è trattabile. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-mandragora-richiestissimo-allestero-ma-lui-fa-muro-a-meno-di-maxi-offerte-vuole-restare-a-firenze/284238/