Corriere dello Sport: “Piace Bondo alla Fiorentina, lui vuole andarsene dal Monza se non ora a giugno”

La Fiorentina ha chiesto informazioni sul centrocampista

Intanto, fronte Monza, continua a piacere Warren Bondo. La Fiorentina ha chiesto informazioni per il centrocampista che ha rinnovato il suo contratto fino al 2027 in questa stagione. Lui vorrebbe andarsene, se non ora e giugno. E Palladino potrebbe pensarci per la Fiorentina della prossima stagione. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/nazione-torino-e-venezia-su-ikone-kouame-ha-tante-richieste-ma-ostacolo-ingaggio-prade-sogna-15-milioni/284355/