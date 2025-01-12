Corriere dello Sport: “Piace Bondo alla Fiorentina, lui vuole andarsene dal Monza se non ora a giugno”
La Fiorentina ha chiesto informazioni sul centrocampista
A cura di Redazione Labaroviola
12 gennaio 2025 09:58
Intanto, fronte Monza, continua a piacere Warren Bondo. La Fiorentina ha chiesto informazioni per il centrocampista che ha rinnovato il suo contratto fino al 2027 in questa stagione. Lui vorrebbe andarsene, se non ora e giugno. E Palladino potrebbe pensarci per la Fiorentina della prossima stagione. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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