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Corriere dello Sport: “Piace Bondo alla Fiorentina, lui vuole andarsene dal Monza se non ora a giugno”

La Fiorentina ha chiesto informazioni sul centrocampista

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 gennaio 2025 09:58
Corriere dello Sport: “Piace Bondo alla Fiorentina, lui vuole andarsene dal Monza se non ora a giugno” -
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Intanto, fronte Monza, continua a piacere Warren Bondo. La Fiorentina ha chiesto informazioni per il centrocampista che ha rinnovato il suo contratto fino al 2027 in questa stagione. Lui vorrebbe andarsene, se non ora e giugno. E Palladino potrebbe pensarci per la Fiorentina della prossima stagione. Lo scrive il Corriere dello Sport. 

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