Parla l'agente di Bondo: "Incontrai la Fiorentina, ma non si mosse concretamente. Lui voleva il Milan"

L'agente di Warren Bondo, Fabrizio Ferrari, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dove commenta le possibili destinazioni del suo assistito nella finestra di mercato. Queste le sue parole sull'ex o...

L'agente di Warren Bondo, Fabrizio Ferrari, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dove commenta le possibili destinazioni del suo assistito nella finestra di mercato. Queste le sue parole sull'ex obiettivo della Fiorentina:

"Se c'erano dei movimenti oltre al Milan? Avevo fatto chiacchiere con Fiorentina, Lazio, Bologna, Atalanta, ma nessuna si era mossa concretamente. La volontà del calciatore era quella di andare al Milan ed è stato fatto tutto in qualche ora. Mi aspettato un salto così veloce dal punto di vista delle prestazioni. Nell'ultimo mese, prima del piccolo infortunio, era stato uno dei migliori in Serie A. No come passaggio immediato al Milan, perché nell'idea di Galliani era di rimanere fino a fine stagione e poi partire. La situazione di classifica del club ha portato a questa accelerata".