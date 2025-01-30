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Gazzetta: “Bondo si allontana dalla Fiorentina, troppi i 15 milioni richiesti dal Monza”

Il Monza non abbassa le sue pretese

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 gennaio 2025 09:05
Gazzetta: “Bondo si allontana dalla Fiorentina, troppi i 15 milioni richiesti dal Monza” -
Rassegna Stampa
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Per il mercato in entrata della Fiorentina, si continua a fare il nome di Warren Bondo. Il centrocampista classe 2003 del Monza piace da tempo ai viola, ma la strada è in salita: i brianzoli lo vorrebbero trattenere e hanno sparato alto. La richiesta di 20 milioni è alta, la Fiorentina pensava a dieci. Raffaele Palladino, come per Pablo Marì, potrebbe poi avere un ruolo determinante in qualità di mediatore e allenatore che ha già conosciuto e allenato Bondo. Ma è necessario ragionare su una base di almeno di 15 milioni, una cifra a cui la Fiorentina difficilmente potrà arrivare adesso. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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