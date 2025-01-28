Corriere dello Sport: “Palladino insiste vuole Bondo. Il Monza chiede poco più di 10 milioni”

Pradè e Galliani sono pronti a trattare

Per il centrocampo della Fiorentina sono stati fatti tanti nomi, Raffaele Palladino avrebbe scelto Warren Bondo del Monza. Un suo fedelissimo, che insieme a Pablo Mari, sarebbe il colpo utile a completare la rosa della sua squadra.

Raffaele Palladino avrebbe espressamente chiesto l'arrivo del centrocampista del Monza che la Fiorentina segue da molte settimane. La chiusura dell'affare di Pablo Marì ha riaperto i contatti con Galliani e Pradè sarebbe pronto a trattare.

Le cifre? Per poco più di 10 milioni di euro Bondo può arrivare a Firenze e la Fiorentina non è assolutamente spaventata dalle richieste del Monza. Il suo contratto scade nel 2027 e sul giocatore ci sarebbero anche Milan e Atalanta. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-frendrup-fazzini-e-fagioli-sono-troppo-costosi-la-fiorentina-lavora-al-prestito-di-cristante/286482/