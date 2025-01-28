Bucchioni: "Alla Fiorentina serve un centrocampista coi muscoli, Bondo è l'identikit adatto per Palladino"

Il giornalista Bucchioni ha parlato al Pentasport, sottolineando come alla Fiorentina serva un centrocampista fisico e muscoloso, come Bondo

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, commentando i temi più caldi in casa Fiorentina. Queste le sue parole:

Sul mercato: "Mi aspetto che venga completato il programma, che prevedeva 5-6 uscite e l’ingresso di giocatori graditi dall’allenatore. Muscoli e centimetri a centrocampo, una squadra più fisica e con tanta tecnica davanti. Gli obiettivi erano un sostituto di Bove, un centrocampista fisico e muscoloso come Bondo, un centrale difensivo, che a questo punto è Pablo Marì, il sostituto di Kayode più un esterno destro alto, che potrebbe essere Man."

Su Bondo: "Bondo è un centrocampista adeguato al gioco di Palladino, forse quello più adatto, perché ha i muscoli e la fisicità che serve al centrocampo della Fiorentina, che ha qualità ma forse è un po’ troppo leggerino. Adesso serve un centrocampista di questo tipo, considerando che c'è anche Richardson che fa un po' di fatica."

Su Folorunsho: "Folorunsho è sicuramente un ottimo giocatore, avete visto cosa ha portato il suo arrivo: muscoli, capacità tecnica, carattere."

Sullo sfogo di Palladino: "Ognuno puo fare quello che gli pare, Palladino è giovane e deve ancora imparare dal punto di vista comunicativo. Non so con chi ce l’avesse, il primo a dire che le cose non funzionavano è stato Pradè, poi Ranieri e Gosens. Questa uscita rischia di essere un autogol, è evidente che ci sia stato qualcosa di sbagliato in questo ultimo mese e mezzo. Nel braccio di ferro tra allenatore e società ne è uscito vincitore Palladino, perché poi la società ha deciso di accontentarlo. Adesso la palla passa al mister, la società lo sta accontentando e rafforzando, quindi adesso tocca a lui."

Sulla squadra: "Io non ricordo una squadra così forte negli ultimi anni, sono giocatori forti, di livello internazionale, con esperienza. La squadra è di livello, come diceva Pradè la Fiorentina deve imparare a durare non mezz’ora, ma 90 minuti."

Sulla prestazione con la Lazio: "Palladino con la Lazio è stato bravo, l’ha preparata bene: ha fatto un 4-4-1-1 con Beltran a sinistra al posto di Bove praticamente, ha messo Folorunsho a destra, che con Dodo dava solidità, e si è giocato la partita sugli esterni. La Fiorentina ha giocato tanto sulle fasce, vincendo praticamente tutti i duelli. La Lazio quando viene attaccata lì va in difficoltà, Palladino l’ha preparata bene. Poi però non mi devo fermare dopo 30 minuti e arretrare tutti, la partita va gestita in un modo diverso, sembrava la Fiorentina di Iachini, con tutto il rispetto. Questo fa parte di un processo di crescita, impareranno tutti a gestire meglio."

Su Sottil e Colpani: "Sottil al posto di Bove non andava bene, non aveva le caratteristiche per fare lo stesso gioco che faceva Bove. E comunque ha fatto bene eh, ha attraversato un buon periodo ma non era la sua posizione e hai perso l’equilibrio. In pratica, hai giocato con 9 effettivi, con 2 che avevano problematiche (Sottil e Colpani, che va gestito e inserito piano piano)."

Su Kayode: "Kayode per me è una sconfitta per tutti, doveva essere una grande alternativa e il terzino destro del futuro della Fiorentina. Forse si poteva provare a metterlo sulla fascia al posto di Colpani, nel mese e mezzo in cui Palladino non ci ha capito granché."

Su Cristante: "Farebbe comodo alla Fiorentina, certo. Forse la gente pensa che sia vecchio, ma in realtà non lo è. Ha un gran carattere, buoni piedi e fisico, io lo prenderei, vediamo se arriva Bondo oppure no. Il Parma per Man chiede una cifra davvero esagerata, è un giocatore di qualità ma forse troppo discontinuo, quei soldi non so se li vale."

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