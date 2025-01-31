Il Corriere dello Sport: "Bondo sfuma per la Fiorentina, i problemi fisici del giocatore lo bloccano"

Il giocatore del Monza difficilmente si sposterà a gennaio e resterà in Lombardia fino alla fine della stagione

Il centrocampista del Monza Warren Bondo, classe 2003, è una trattativa raffreddata della Fiorentina in questa sessione invernale di mercato con i viola che hanno virato verso Fagioli con forza dato che, il brianzolo sta avendo dei problemi fisici che bloccano il trasferimento eventuale. La Fiorentina non vorrebbe acquistare un giocatore che non offre grandi garanzie fisiche e che già ora è infortunato, di conseguenza il giocatore difficilmente si sposterà. Il club brianzolo ha chiesto 12 milioni e la Fiorentina si è fermata a 7 con poca convinzione di approfondire la questione.

Fonte: Il Corriere dello Sport

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