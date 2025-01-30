Andrea Colpani si sposa! Il post dedica della fidanzata Giulia Boninsegna su Instagram, con tanto di foto dell'anello

Il centrocampista della Fiorentina Andrea Colpani e Giulia Boninsegna si sposano. La proposta di matrimonio, con tanto di foto dell'anello, è arrivata in queste ore ed è stata ufficializzata tramite u...

Il centrocampista della Fiorentina Andrea Colpani e Giulia Boninsegna si sposano. La proposta di matrimonio, con tanto di foto dell'anello, è arrivata in queste ore ed è stata ufficializzata tramite un post su Instagram con una dichiarazione d'amore molto emozionante: "Non trovo le parole per descrivere l’emozione che ho provato nel dire di sì all’amore della mia vita.

Ci siamo conosciuti come due bambini e insieme siamo cresciuti, diventando gli adulti di oggi… Ancora tanta strada ci attende, ma sono sicura che, mano nella mano, potremo andare ovunque.

Ho sempre saputo saresti stato tu. Ti amo, per sempre". Tanti Auguri anche da tutta la Redazione di Labaro Viola