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Di Marzio afferma: "Accordo raggiunto per Zaniolo. Nelle prossime ore incontro con la Juventus per Fagioli"

Come dichiarato da Gianluca Di Marzio l'accordo tra la Fiorentina e Nicolò Zaniolo è giunto al termine e si va verso la fumata bianca. Nelle prossime ore è previsto anche un incontro con la dirigenza...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 gennaio 2025 20:55
Di Marzio afferma: "Accordo raggiunto per Zaniolo. Nelle prossime ore incontro con la Juventus per Fagioli" -
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Come dichiarato da Gianluca Di Marzio l'accordo tra la Fiorentina e Nicolò Zaniolo è giunto al termine e si va verso la fumata bianca. Nelle prossime ore è previsto anche un incontro con la dirigenza della Juventus per Nicolò Fagioli.

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