Di Marzio afferma: "Accordo raggiunto per Zaniolo. Nelle prossime ore incontro con la Juventus per Fagioli"
Come dichiarato da Gianluca Di Marzio l'accordo tra la Fiorentina e Nicolò Zaniolo è giunto al termine e si va verso la fumata bianca. Nelle prossime ore è previsto anche un incontro con la dirigenza...
A cura di Redazione Labaroviola
30 gennaio 2025 20:55
Come dichiarato da Gianluca Di Marzio l'accordo tra la Fiorentina e Nicolò Zaniolo è giunto al termine e si va verso la fumata bianca. Nelle prossime ore è previsto anche un incontro con la dirigenza della Juventus per Nicolò Fagioli.Di Marzio: “Verona e Fiorentina al lavoro per gli scambi Ghilardi-Valentini e Faraoni-Biraghi”