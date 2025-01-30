Di Marzio afferma: "Accordo raggiunto per Zaniolo. Nelle prossime ore incontro con la Juventus per Fagioli"

Come dichiarato da Gianluca Di Marzio l'accordo tra la Fiorentina e Nicolò Zaniolo è giunto al termine e si va verso la fumata bianca. Nelle prossime ore è previsto anche un incontro con la dirigenza...

A cura di Redazione Labaroviola 30 gennaio 2025 20:55

Condividi