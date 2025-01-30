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Di Marzio: "Verona e Fiorentina al lavoro per gli scambi Ghilardi-Valentini e Faraoni-Biraghi"

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sarebbe in corso una trattativa tra Verona e Fiorentina per un doppio scambio, a Firenze Daniele Ghilardi, difensore classe 2003, e Davide Faraoni, terz...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 gennaio 2025 20:16
Di Marzio: "Verona e Fiorentina al lavoro per gli scambi Ghilardi-Valentini e Faraoni-Biraghi" -
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Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sarebbe in corso una trattativa tra Verona e Fiorentina per un doppio scambio, a Firenze Daniele Ghilardi, difensore classe 2003, e Davide Faraoni, terzino destro che già dallo scorso gennaio a giugno ha vestito la maglia viola. Percorso inverso invece per Cristiano Biraghi e Valentini, che andrebbero a indossare la maglia gialloblu.

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