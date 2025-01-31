Albanese: "Se la Fiorentina accetterà l'obbligo di riscatto per Fagioli, si arriverà alla chiusura"
La Fiorentina ci prova per Nicolò Fagioli : trattative in corso per il prestito con obbligo di riscatto
Insistenti le voci di mercato che accostano Nicolò Fagioli alla Fiorentina. Secondo quanto riporta il giornalista Giovanni Albanese, che segue da vicino le vicende della Juventus, procedono le trattative tra il club viola e i bianconeri per cercare di finalizzare questa operazione. Se la Fiorentina accetterà la formula del prestito con obbligo di riscatto, anche condizionato, l'affare si concluderà e Fagioli potrà raggiungere Firenze. Il centrocampista gradirebbe questa destinazione, dando la completa disponibilità al trasferimento.
Palladino: “Comuzzo è legato alla Fiorentina. Cataldi e Colpani non si sono allenati. Dispiace per Ikonè”
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