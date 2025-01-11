Nazione: “Pablo Marì? La smentita di Ferrari sa di pretattica. Rispunta l’idea Bondo”

Sullo spagnolo i brianzoli non hanno alzato il muro

Parole di circostanza, ma dietro le quali si cela una trattativa ben avviata quelle di Alessandro Ferrari ieri a Milano a margine dell'assemblea di Lega. Il dg viola ha smentito una trattativa per Pablo Marì, ma è tutta una pretattica dettata dalla vicinanza alla sfida proprio contro il Monza.

Sullo spagnolo infatti, i brianzoli non hanno certo alzato il muro, consci del fatto che si libererà a parametro zero al termine della stagione, e la situazione potrebbe sbloccarsi e chiudersi a ridosso del match di lunedì o subito dopo. Ma l'ex Arsenal e Flamengo non è l'unico giocatore del Monza attenzionato dalla Fiorentina. E tornato di moda Warren Bondo, seguito dal club viola anche la scorsa estate. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-mandragora-richiestissimo-allestero-ma-lui-fa-muro-a-meno-di-maxi-offerte-vuole-restare-a-firenze/284238/