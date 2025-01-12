TMW: "Lunedì l'occasione per parlare con il Monza di Pablo Marì, chissà che non si parli anche di Bondo"

Domani tocca anche alla Fiorentina tornare in campo, con il monday night che chiuderà il 20° turno di Serie A, il primo del girone di ritorno. E la sfida sul campo del Monza è un'occasione per approfo...

Domani tocca anche alla Fiorentina tornare in campo, con il monday night che chiuderà il 20° turno di Serie A, il primo del girone di ritorno. E la sfida sul campo del Monza è un'occasione per approfondire anche diverse questioni di mercato, oltre che situazione per capire i rapporti di forza che evidenzierà il campo. Sarà sicuramente una partita speciale per Raffaele Palladino, che a Monza si è fatto grande e che proprio lì, in quella che per un anno e tre quarti è stata casa sua, la prima in Serie A, è chiamato a tirare fuori la Fiorentina dallo stato di crisi di risultati recente.

È un appuntamento importante anche per un altro grande ex biancorosso, anche se ancora formalmente non tale, come Andrea Colpani. I numeri espressi in Brianza dal classe '99 non hanno trovato replica in quel di Firenze, in ballo per lui c'è anche il futuro visto che il riscatto a 12 milioni di euro per la Fiorentina è opzionale. E in caso continuasse così, tutt'altro che sicuro. Il nuovo percorso, che cancelli l'oscurità del girone d'andata, potrebbe cominciare proprio da Monza.

Possibile poi che Fiorentina e Monza colgano l'occasione per intavolare qualche nuovo discorso su Pablo Mari. L'esperto difensore, che ha il contratto con i brianzoli in scadenza, è una specifica richiesta di Palladino ma la società viola non ha deciso di affondare il colpo. E chissà che non scappino nuove chiacchiere per Warren Bondo, seguito già dall'estate. Non dovrebbe essere, infine, in discussione la prosecuzione dell'avventura monzese di Alessandro Bianco, giovane centrocampista in prestito secco dalla Fiorentina. Lo scrive Tuttomercatoweb

LA FIORENTINA UFFICIALIZZA FOLORUNSHO

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