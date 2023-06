Corriere dello Sport: “Nzola e Arnautovic nel mirino della Fiorentina: costano entrambi 10 milioni”

Il Corriere dello Sport oggi in edicola, fa due nomi per l’attacco della Fiorentina, M’Bala Nzola e Marko Arnautovic. Lo spezzino ha realizzato 13 gol la scorsa stagione ed è una vecchia conoscenza di Italiano, il secondo ne ha siglati 10. 10 sono i milioni che servono per portare a casa uno dei due. L’austriaco in caso di interesse dei viola potrebbe decidere di lasciare il Bologna di Thiago Motta.

