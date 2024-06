Arnautovic chiarisce: “Vi ripeto che resterò all’Inter fino alla scadenza del contratto. Poi vedremo”

Marko Arnautovic è uno dei nomi accostati alla Fiorentina e al Galatasaray nella ricerca forsennata del centravanti. Negli ultimi giorni, le voci sul suo addio all’Inter per lasciare il posto ad un nuovo attaccante si sono intensificate. Tuttavia, in un’intervista rilasciata a 90minuten.at, l’attaccante austriaco ha voluto chiarire bene la sua situazione:

“L’ho detto così tante volte: ho ancora un anno di contratto e resterò sicuramente fino ad allora. Poi vedremo. Penso che la stagione sia andata bene. Sono stato un po’ sfortunato con gli infortuni. Quando sono sceso in campo ho fatto delle buone prestazioni. Adesso va di nuovo tutto bene. Sono contento per come è andata la mia carriera. La Cina? Cos’altro sarebbe successo? Sarei andato al Real Madrid? – ha poi concluso Arnautovic – Quando diventi padre, cambi. Sono ancora quello che ero quando ero più giovane e ho ancora voglia di divertirmi, ma sicuramente mi sono calmato un po’ man mano che sono invecchiato”.

