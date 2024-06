Da Genova rispondono alla Fiorentina: “Volete Retegui? Vogliamo 30 milioni per cederlo in estate”

Ora da Firenze, dove sembrano avere un amore smisurato per i giocatori del Genoa, ecco la voce di un interessamento per Retegui, valutato sui 20 milioni dai viola. Cifra per la quale a Villa Rostan nemmeno alzano il telefono considerando che il giocatore è stato pagato 15 milioni con percentuale sulla futura rivendita a favore del club d’oltreoceano. Anche tenendo conto di un anno di ammortamento la plusvalenza sarebbe minima e soprattutto in quel ruolo, al momento, il club sarebbe scoperto. Senza contare che il Genoa non ha l’obbligo di vendere a tutti i costi ma solo di chiudere in positivo il saldo del mercato e questo può accadere anche limando gli ingaggi, basti pensare alla trattativa per il rinnovo di Ekuban, e liberandosi di giocatori che non rientrano nei piani come i prestiti di rientro dalla serie B che possono portare un risparmio da tramutare in tesoretto. Come tutti i club ormai vere e proprie aziende è naturale che se l’offerta fosse adeguata nessuno deve essere considerato incedibile, ma anche per Retegui sotto i 30 milioni difficilmente si può immaginare una trattativa per un giocatore prossimo agli Europei. Lo scrive la Repubblica di Genova

